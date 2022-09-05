Момент взрыва в «Оружейной палате» попал на видеорегистратор

Момент взрыва в магазине «Оружейная палата» попал на видеорегистратор.

Напомним, 3 сентября в 11:20 на проспекте Н.Назарбаева 115, произошло возгорание отдельно стоящих одноэтажных зданий магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО «ЮГ» и здания столовой на предварительной площади более S=2000 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Пострадало 7 работников магазина, из них 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы.

По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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