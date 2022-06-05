МОН разделят на два ведомства. Как это отразится на школьниках и учёных

Казахстанцы обсуждают инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о разделении Министерства образования и науки на две структуры.

Предполагается, что за сферу высшего образования и науки будет отвечать одно ведомство, а за развитие системы обучения от дошкольного до колледжей – другое. Как оценивают эксперты предстоящее появление двух отдельных министерств, выясняли корреспонденты «31 канала».

Разделение Министерства образования и науки на два ведомства даст стимул повышению качества довузовского обучения детей, считает депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова. Педагог с многолетним стажем полагает, что эта сфера заслуживает отдельного внимания. Ведь из-за большой нагрузки на профильное ведомство, где за всю отрасль отвечает один человек, страдает качество образования школьников и студентов колледжей.

«Приходит каждый министр и рождает новые идеи, которые хочет воплотить. И всё это через исследования и испытания на детях, на всём образовательном сообществе и на всей системе образования. Это должно в конце концов прекратиться, потому что любая ошибка вот этого министра приведёт к необратимым последствиям. Долговременным последствиям», – подчеркнула Ирина Смирнова.

В то время как по всей стране ремонтируются и открываются новые школы, вузы будто остаются за кулисами внимания, считают профессора. Значительно влияет на качество высшего образования и необдуманный подход самих выпускников к выбору специальности. Потому с усилением контроля, считают педагоги, отечественный рынок труда пополнится квалифицированными кадрами, готовыми к новым открытиям.

«Посмотрите, сейчас у нас процент защиты небольшой – от 20 до 30%. Кто должен двигать инновации? Бакалавры, что ли, или магистры? Докторов PhD всего лишь порядка шести тысяч. Получается, какое качество?» – высказался о проблемах высшего образования и науки президент Ассоциации вузов Рахман Алшанов.

Идею разделения профильного ведомства всецело поддерживают и отечественные учёные. Ведь именно вузы, по их словам, – кузница научных кадров.

«Я считаю, что будет более экономичное управление наукой, – сказал член-корреспондент Национальной академии наук Владимир Косов. – Не секрет, что сейчас наука очень тесно связана с развитием университетов. Когда происходит более прозрачное управление наукой, для нас это очень важный механизм для создания национальной базы».

Страна нуждается в учёных-исследователях. С каждым годом становится всё больше компаний и предприятий, которым просто необходимы такие кадры. Вот только сейчас молодые специалисты не стремятся повышать научную квалификацию. Но если этой отрасли уделят особое внимание, это может послужить импульсом к развитию науки.

Общественный деятель, занимающийся проблемами образования, предприниматель и многодетный отец Нуркен Халыкберген также одобрил предстоящее разделение МОН.

«Давно нужно было это сделать. Через среднее звено образования проходит 100% населения Республики Казахстан. Через высшее звено – всего лишь 30-40%. Поэтому концентрация на школьном образовании сама собой напрашивалась, – подчеркнул он. – Чем лучше будет выпускник, чем сильнее будет абитуриент, выпускающийся из средней школы РК, тем сильнее будет экономика Казахстана. Потому что чтобы заниматься предпринимательством, чтобы быть рабочим, не обязательно заканчивать вуз. Чтобы быть успешным, чтобы быть зарабатывающим, уважающим себя казахстанцем, для этого не обязательно нужен диплом высшего учебного заведения».

Бизнесмен также выразил надежду, что появление Министерства просвещения (возможно, именно так будет называться новое ведомство) снизит разрыв между городским образованием и сельским.

«Образование на селе на порядок уступает городскому. На мой взгляд, более пристальное внимание к школам, более внимательное отношение к вопросу кадрового состава, методической подготовки, в том числе IT-составляющей, должны дать в конце концов качество образования и повысить конкурентоспособность наших выпускников школ».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.