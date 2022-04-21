МОН: В школах не будут проводить линейки, посвящённые 9 Мая

В Министерстве образования и науки сообщили, что в школах не будут проводить линейки, посвящённые 9 Мая, и какие-либо театрализованные представления.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «В школах в преддверии праздников, отмечаемых 7 и 9 мая, проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в победу, любви к Родине, важности мира и согласия. Школьные линейки, посвящённые 9 Мая, не планируются. В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости», – сообщили в пресс-службе МОН, передаёт informburo.kz

Отмечается, что организациям образования министерство направило рекомендации.

В этом году в Казахстане снова не будут проводить военный парад во время майских праздников, сообщили ранее в Министерстве обороны.

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