В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. Вместе с тем на западе, севере и востоке региона прогнозируется туман.

Ветер северный с переходом на юго-восточный, скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области столбики термометров опустятся до –33°С. Днём ожидается 15–20 градусов мороза, на юге региона — около –12°С.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. В городе также возможен туман. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7–12 метров в секунду.

Ночью в областном центре прогнозируется 27–29 градусов мороза, днём — 15–17 градусов ниже нуля.

