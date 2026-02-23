USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Мороз до –33°С и туман: какая погода ждёт Костанайскую область

— Сегодня, 17:14
Изображение для новости: Мороз до –33°С и туман: какая погода ждёт Костанайскую область

alau.kz

В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. Вместе с тем на западе, севере и востоке региона прогнозируется туман.

Ветер северный с переходом на юго-восточный, скоростью 9–14 метров в секунду.

Читайте также: Понижение температуры до –40°С: прогноз погоды 

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области столбики термометров опустятся до –33°С. Днём ожидается 15–20 градусов мороза, на юге региона — около –12°С.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. В городе также возможен туман. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7–12 метров в секунду.

Ночью в областном центре прогнозируется 27–29 градусов мороза, днём — 15–17 градусов ниже нуля.



Теги:


