Мороз крепчает. О погоде в Костанае и области 22 декабря

На юге Костанайской области 22 декабря ожидается небольшой снег, туман. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с.
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Температура воздуха ночью 22-27, на севере области 30, на юге области 18 мороза, днем 17-22, на юге области 14 мороза.
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В Костанае ожидается переменная облачность и погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 25-27, днем 17-19 мороза.