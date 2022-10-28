Мороз, метель, гололёд. Прогноз погоды на 29-31 октября

Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана.

Ожидаются осадки, 30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана — сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, на западе — низовая метель.

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Температуры воздуха:

на западе повышение ночью от 2 мороза-8 тепла до 2-11 тепла, днем от 3-12 до 7-17 тепла;

на северо-западе повышение ночью от 13 мороза-2 тепла до 7 мороза-3 тепла, днем от 5 мороза-8 тепла до 0-10 тепла;

на севере ночью повышение от 5-10 мороза до 7 мороза-2 тепла, днем от 3 мороза-2 тепла до 0-5 тепла;

в центре ночью повышение от 5-13 мороза до 3 мороза-5 тепла, днем от 3 мороза-8 тепла до 0-8 тепла;

на востоке повышение ночью от 5-13 мороза до 6 мороза-3 тепла, днем от 7 мороза- 2 тепла до 0-8 тепла;

на юге ночью 5 мороза-8 тепла, днем колебание от 10-20 до 3-15 тепла;

на юго-востоке ночью повышение от 13 мороза-5 тепла до 8 мороза-5 тепла, днем колебание от 0-12 до 2-15 тепла.

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