Морозы -43 градуса. Прогноз погоды озвучили синоптики

В течение предстоящих трех суток, под влиянием Арктического антициклона, на большей части республики ожидается прекращение осадков и морозная погода без осадков.

А с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке страны пройдет снег, на юго-западе и южных регионах Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег), на юге страны 09-11 декабря в предгорных, горных районах пройдет сильный снег.

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В ночные часы температура воздуха понизится на северо-западе до 20-37 мороза, на севере до 30-38 мороза, на крайнем севере страны до 40-43 мороза, в центре, на востоке страны до 25-35 мороза. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах туманы.

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