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Морозы близко. Критерии отмены уроков для костанайских школьников

Отдел образования Костаная напоминает школьникам и родителям критерии отмены уроков при морозе или гололёде. 

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Рекомендуемые показатели неблагоприятных погодных метеоусловий, при которых отменяются занятия в организациях образования области, в соответствии с географическими, климатическими условиями региона, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся:

  • минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-4 классах;
  • минус 27 градусов и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-9 классах;
  • минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-11 классах, в учебных заведениях технического и профессионального образования (1,2 курсы);
  • сильный гололед при температуре воздуха до минус 10 градусов и выше в 0-11 классах, в учебных заведениях технического и профессионального образования (1,2 курсы).

Оповещение об отмене занятий производится:  с 6.45 до 8.00 часов – для первой смены, с 11.15 до 13.00 часов — для второй и третьей смены.

Родители обучающихся самостоятельно принимают решение о непосещении их ребенка организации образования в дни отмены занятий.

 

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