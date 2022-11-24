Узнай раньше всех! Где можно узнать об отмене уроков в школах Костанайской области

Узнать раньше всех оперативную информацию об отмене уроков в школах Костаная можно:

Оповещение об отмене занятий производится: с 6.45 до 8.00 часов – для первой смены, с 11.15 до 13.00 часов — для второй и третьей смены.

Критерии отмены уроков ЗДЕСЬ!

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