Морозы лютуют. Информация об обучении школьников во вторую смену

Информацию об обучении школьников в Костанае во вторую смену распространил отдел образования акимата Костаная.

По информации отдела, сегодня учащиеся с 0 по 11 классы второй смены обучаются дистанционно.

Напомним, сегодня также обучались дистанционно дети в первую смену.

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