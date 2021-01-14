USD 419.15
EUR 510.9
RUB 5.68
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Морозы лютуют. Информация об обучении школьников во вторую смену

Морозы лютуют. Информация об обучении школьников во вторую смену

Фото alau.kz

Vinkmag ad

Информацию об обучении школьников в Костанае во вторую смену распространил отдел образования акимата Костаная. 

По информации отдела, сегодня учащиеся с 0 по 11 классы второй смены обучаются дистанционно.

Напомним, сегодня также обучались дистанционно дети в первую смену.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Школьным столовым могут разрешить работать
Следующая новость

Жаналыктар 13.01.21