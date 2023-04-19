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Морозы не уходят. Прогноз погоды на 20 апреля в Костанае и области

Фото из открытых источников

На западе, севере области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.

Днем на севере, западе области гроза. На юге области туман. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере, востоке области 6 мороза, днем 11-16 тепла.

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В Костанае будет облачно, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 11-13 тепла.

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