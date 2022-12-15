Морозы усиливаются. О погоде в Костанае и области16 декабря

Фото из открытых источников
Погода в Костанайской области 16 декабря будет без осадков.
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Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на северо-востоке области 28, на юге области 15 мороза, днем 15-20, на юге области 10 мороза.
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В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-
10 м/с.
Температура воздуха ночью 23-25, днем 16-18 мороза