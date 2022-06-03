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Мошенники придумали новую легенду о смене номера телефона

Иллюстративное фото

Мошенники начали чаще использовать новую схему: они звонят «из банка» в связи со сменой привязанного к счёту номера телефона и просят продиктовать личные данные, пишет РИА «Новости». 

Директор фонда «За права заёмщиков» и руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева отметила, что такую схему используют многие годы, однако в последнее время она стала популярнее.

«Эти легенда и схема довольно живучи и, к сожалению, продолжают работать и приносить злоумышленникам доход не первый год. Действительно, в последний месяц в «Мышеловку» стало поступать больше таких обращений, чем в марте или апреле», – сказала она.

Мошенники обещают устранить проблему, затем жертве поступает SMS-уведомление, её просят продиктовать эти цифры.

«Ну а заканчивается всё списанием денег со счёта или карты», – сказала эксперт.

Самый надёжный способ защиты – прекращение разговора и самостоятельное обращение в банк.

Отметим, что журналисту informburo.kz также поступал звонок от злоумышленников. Некая «Виктория из банка» сообщила, что поступило уведомление о смене номера, который привязан к карте клиента. После просьбы предоставить данные о журналисте как о клиенте банка Виктория бросила трубку.

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