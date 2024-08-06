Может ли 1 сентября стать красным днем календаря в Казахстане

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Министр просвещения Гани Бейсембаев 6 августа 2024 года в кулуарах правительства ответил, могут ли 1 сентября сделать красным днем календаря, чтобы родители могли в этот день быть рядом с детьми, не отвлекаясь от работы, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Министр ответил, что если общество поддержит данное предложение, то это возможно.
«Могу предложить это. Если вы мне обоснуете, то я тоже туда подключусь. Это хорошая идея. В принципе, надо сделать красным днем календаря (День знаний. – Прим. ред. ). Это интересное предложение. Если общество все поддержит, то конечно, я буду всегда за», – дополнил Гани Бейсембаев.
А на вопрос, нужно ли создать соответствующую петицию и начать сбор подписей, он ответил: «Может быть».
В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье. Будет ли перенесена линейка, рассказал Бейсембаев.