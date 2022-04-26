Может ли тенге снова упасть, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что влияет на рост тенге в течение последнего месяца и может ли курс валюты снова упасть из-за внешних и внутренних факторов, передает Tengrinews.kz.

Почему рубль и тенге растут

Экономист и автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин отметил, что наблюдаемое с начала весны падение курса тенге было связано преимущественно с внешними факторами, такими как ситуация в Украине, и другими геополитическими причинами. Следом за российским рублем тенге обвалился в среднем на 14-15 процентов, и курс к доллару упал до 500 тенге. Однако, по словам аналитика, в последний месяц ситуация складывается по-другому.

С одной стороны, как отметил аналитик, российские власти и Центральный банк предприняли неординарные меры для поддержания национальной валюты. На бирже осуществлялись большие валютные интервенции. Экспортеров обязали конвертировать 80 процентов своей выручки в рубли. В условиях, когда из-за санкций российская экономика фактически оказалась в изоляции от внешнего финансового мира, накопившаяся иностранная валюта практически не уходит из страны из-за снижения импорта. Валюта поступает через экспорт и не убывает через импорт, что и влияет на нынешний курс. Хотя российский Центробанк недавно увеличил срок конвертации валюты до 60 дней, это серьезно не повлияло на ситуацию.

«Все это очень важно, потому что Россия остается для Казахстана ключевым торговым партнером. В частности, мы очень сильно зависим от российского импорта. В нашей стране, так же, как и в России, прибегли к некоторым крайним мерам для поддержания экономики. С одной стороны, это и запрет на вывоз за рубеж капиталов, который проводился еще с января в рамках мер, вызванных политической ситуацией. У нас запретили вывозить из страны золото и иностранную валюту больше 10 тысяч долларов. Нацбанк Казахстана периодически оказывал поддержку тенге с помощью валютных интервенций для пресечения высокой волатильности. Были введены тенговые премии на депозиты. Это также укрепило доверие населения к тенге. Мы видим из мартовских данных по депозитам, что несмотря на отток, который наблюдается во всех банковских организациях, сохраняется баланс между депозитами в тенге и иностранных валютах, так как выводят депозиты и там, и там. Уровень долларизации в депозитах остается на довольно низком показателе, не более 36,9 процента. Все это в конечном итоге и укрепило нашу валюту сейчас», — отметил Айтказин.

Курс валюты искусственный

Аналитик считает, что нынешнее укрепление рубля, как и тенге, нельзя назвать фундаментально обоснованным. Оно продиктовано ограничениями, которые ввели в России и Казахстане, и поддерживается искусственным удержанием валюты от обесценивания. В отличие от России, в Казахстане нет проблем с импортом, но негативные факторы и нестабильная ситуация в экономике России также влияют и на нас.

«Почему динамика на укрепление валюты несостоятельна? Потому что внешние факторы все так же негативны. Даже без учета последствий санкций и конфликта в соседней стране в мире сейчас ускоряется инфляция и происходит ужесточение денежно-кредитной политики. В частности, США уже повысили базовую ставку и будут продолжать это делать, ведь они столкнулись с рекордной за последние 40 лет потребительской инфляцией. Индекс доллара тоже растет, и он находится выше 100 пунктов уже продолжительное время. Это очень тревожный показатель для нас, потому что укрепление доллара означает, что другие валюты по сравнению с ним будут ослабевать, но пока перевешивает обратная тенденция, и мы видим, как курсы тенге и рубля показывают искусственное укрепление. Это не очень хорошо в долгосрочной перспективе, ведь если ограничения внутри нашей страны и в России будут сняты, то мы увидим шок и большое влияние этих негативных факторов», — добавил автор Telegram-канала Tengenomika.

Какой вред экономики наносит «сильный» тенге

По словам Галымжана Айтказина, чрезмерное укрепление тенге также потенциально может нанести вред экономике Казахстана, так как она строится вокруг экспортеров. При укреплении валюты их выручка падает, что также косвенно влияет на доходы бюджета. В Казахстане в 2022 году в бюджет заложили курс валюты в 460 тенге за доллар. Однако сейчас тенге намного крепче, и бюджет, возможно, придется корректировать в связи с сокращением доходов.

Аналитик также рассказал, стоит ли казахстанцам сейчас скупать «дешевые доллары», понимая, что в будущем курс доллара может резко возрасти.

«Не хотелось бы заниматься спекуляцией, но в своих наблюдения я вижу, что текущее укрепление тенге является аномальным и все внешние условия остаются негативными. С этой точки зрения каждому стоит решить, насколько инвестиционно привлекательно сейчас покупать доллары. В долгосрочном горизонте наша структура экономики очень сильно привязана к ценам на сырье, и если сейчас наблюдается резкий рост этих цен, то рано или поздно они пойдут вниз, а вслед за ними — и курс нашей валюты. К сожалению, такова экономическая реальность для Казахстана на сегодняшний день», — заключил экономист.

Четыре фактора влияния на курс валюты

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что на курс казахстанской валюты одновременно влияют четыре фактора, и в зависимости от того, какие из них сейчас доминируют, зависит волатильность тенге.

«Во-первых, это нефть. Во-вторых, внутренняя и макроэкономическая ситуация. В третьих, курс рубля и, наконец, индекс доллара. Фактически сейчас два фактора играют против нас, а два — за. Макроэкономическая ситуация оказывает негативное влияние из-за турбулентности. Индекс доллара растет из-за того, что ФРС США повышает базовую ставку. Индекс доллара уже приблизился к 101 пункту, хотя еще в начале года был 95. Индекс показывает, насколько доллар растет относительно других валют. В то же время «за нас» работают рубль и высокие цены на нефть», — отметил Чеботарев.

Тенге идет за рублем

По словам финансового аналитика, укрепление рубля сейчас выглядит неестественно, потому что российская экономика находится в глубоком падении. Однако в России сложилась ситуация, при которой 80 процентов всей выручки добывающих компаний, или 4 из 5 долларов, которые они зарабатывают, меняют на рубли. При этом в стране покупка иностранной валюты крайне затруднена. Все это положительно работает на нынешний курс рубля.

«В нашей стране еще до начала конфликта всегда выбирали идти за рублем, а не за котировками на нефть, и поэтому в данному случае я считаю, что все, что происходит с рублем, будет отражаться и на тенге. В текущей ситуации все выглядит так», — отметил Чеботарев.

Прогнозы в условиях войны невозможны

Финансист подчеркнул, что делать сейчас долгосрочные прогнозы относительно судьбы рубля и тенге невозможно, так как в условиях ситуации в Украине все может диаметрально поменяться в течение недель или даже дней.

«Ситуация может измениться, новые санкции введут, может, конфликт даже обострится… В связи с этим какие-либо прогнозы давать сложно. Если будет затяжной конфликт, то мы, возможно, будем находиться в том же ценовом диапазоне по курсу тенге. Однако не факт, что это сбудется…» — добавил Андрей Чеботарев.

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