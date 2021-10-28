Можно ли будет досрочно снять пенсионные накопления в 2022 году

Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова рассказала, можно ли будет досрочно воспользоваться пенсионными накоплениями в 2022 году, передает Zakon.kz.
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В 2022 году не предвидится никаких изменений. Чтобы разработать механизм, были внесены изменения в Закон РК «О пенсионном обеспечении». Сейчас все находится в том же варианте. Если будут планироваться какие-то изменения, то вы узнаете об этом как минимум за шесть-семь месяцев. Поэтому в 2022 году спокойно можно будет ими воспользоваться, – ответила Ляззат Ибрагимова.
По ее словам, пока программа бессрочная. Была организована рабочая группа, где обсуждаются вопросы пенсионного обеспечения и лимитов по снятию.
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Отметим, с 1 января 2021 года казахстанцы начали использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий, лечения и для передачи в управление финорганизациям.
На 20 октября уже исполнено 523 943 заявления на общую сумму в 1,97 трлн тенге.
Так, на улучшение жилищных условий казахстанцы сняли 1,92 трлн тенге, для оплаты лечения – 49,1 млрд тенге. Кроме того, исполнено 2 912 заявлений казахстанцев о передаче накоплений управляющим инвестиционным портфелем на общую сумму 5,44 млрд тенге.
С 1 мая список получателей пенсионных накоплений расширился. Казахстанцам разрешили досрочно снимать добровольные пенсионные накопления.
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