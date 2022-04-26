Мужчина устроил стрельбу в детсаду в России, есть погибшие

rbc.ru
Неизвестный вооруженный мужчина ворвался в детский сад в Ульяновской области и устроил там стрельбу, сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах во вторник, 26 апреля 2022 года.
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По непроверенной информации, причиной нападения мог послужить бытовой конфликт.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники.
Информацию о гибели двоих воспитанников детсада и сотрудницы учреждения подтвердил депутат Госдумы Сергей Морозов.
«По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения, — написал Морозов в своем телеграм-канале. — Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков».
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