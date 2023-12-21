Мужчина вместе с окном вылетел на улицу. Происшествия в Костанайской области прокомментировал начальник ДЧС

Очень сложными для ДЧС Костанайской области назвал начальник этого ведомства последние 10 дней. Кайрат Касым напомнил о хлопке газо-воздушной смеси на СТО в пригороде Костаная поселке Амангельды, в результате которого три человека погибли и более десяти получили ранения.

Отмечая этот случай начальник ДЧС вспомнил о школьном курсе физики.

«Мы, наверное, все знаем, что газ при нагреве, и, если он находился долгое время при очень отрицательных температурах, имеет свойства очень быстро расширяться. И сила его, кинетическая энергия настолько велика, что один литр газа равняется, в эквивалентном соотношении, пяти килограммам тротила. Представляете?», — сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

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Но, очевидно об этом не знали и работники тандырной пекарни, взрыв в которой произошел вечером 14-ого декабря. Тогда «рванули» два из шести баллонов с пропаном, занесенных в помещение из гаража, потом еще два. В результате 20-летний гражданин Узбекистана получил ожоги 70% тела. Еще один баллон, но уже маленький, обычно используемый для розжига мангалов и костров, через три дня, как говорят сотрудники ДЧС, хлопнул в одном из домов, расположенных на Костанайской базе отдыха.

«Маленький газовый баллончик, 220 миллилитров, — и взрослый мужчина, вместе с окном вылетел на улицу. Вы представляете, насколько это серьёзно? Хотелось бы обратиться ко всем учителям физики, и наверное ко всем педагогам. Наверное с малых лет мы должны объяснять эти свойства газа», — сказал начальник ДЧС.

Еще три человека в области за последние 10 дней погибли во время пожаров. Но более полутора десятка человек были спасены. Кайрат Касым рассказал, что на днях сотрудник ДЧС Костанайской области Рустем Ернияз, возвращаясь вечером домой, в подъезде почувствовал стойкий запах дыма, принялся стучать во все квартиры. Двери трех из них никто не открыл. Склоняясь к их замочным скважинам, Рустем понял, откуда идет дым. На его сильный стук дверь открыл мужчина, который сразу потерял сознание. Спасатель сначала вывел на улицу пострадавшего, и уже потом вернулся за его тлеющими матрасом и ковром. Другой подобный случай закончился трагически.

«Соседи, почувствовав утром дым в подъезде, очень долго не предавали этому значения, и, только самая близкая соседка, когда дым начал уже проникать в её квартиру, сообщила об этом в службу 101. Мы приехали, вскрыли дверь. К сожалению, мужчина уже задохнулся и обгорел в собственной постели. Курил. Инвалид», — рассказал Кайрат Касым.

Всего за 10 дней в области, по данным ДЧС зарегистрировано 129 происшествий, 45 из которых признаны чрезвычайными ситуациями.

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