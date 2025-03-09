Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало инцидент, произошедший в аэропорту города Алматы, передает Polisia.kz.
Мужчина с ножом в руке взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, заявив о «бомбе» в рюкзаке. По данному факту возбуждено три уголовных дела:
Захват заложника (ст. 261 ч. 2 п. 4 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Хулиганство с применением оружия (ст. 293 ч. 3 УК РК) — предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 273 УК РК) — штраф в размере до 5 000 МРП либо лишение свободы до 5 лет. В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет.
По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения содержание под стражей на два месяца. Вместе с тем, по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. Особое внимание уделяется:
• выявлению уязвимых мест,
• совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз,
• усилению контроля за проносом запрещенных предметов, • совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации,
• повышению квалификации сотрудников охраны, • взаимодействию с правоохранительными органами.
В МВД отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.