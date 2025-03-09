Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало инцидент, произошедший в аэропорту города Алматы, передает Polisia.kz.

Мужчина с ножом в руке взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, заявив о «бомбе» в рюкзаке. По данному факту возбуждено три уголовных дела:

Захват заложника (ст. 261 ч. 2 п. 4 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Хулиганство с применением оружия (ст. 293 ч. 3 УК РК) — предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 273 УК РК) — штраф в размере до 5 000 МРП либо лишение свободы до 5 лет. В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет.

По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения содержание под стражей на два месяца. Вместе с тем, по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. Особое внимание уделяется:

• выявлению уязвимых мест,

• совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз,

• усилению контроля за проносом запрещенных предметов, • совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации,

• повышению квалификации сотрудников охраны, • взаимодействию с правоохранительными органами.

В МВД отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем

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