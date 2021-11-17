МВД РК о ситуации с росрегистрацией: Схожие меры будут и в отношении авто из других стран

Меры, схожие с теми, что предприняты в отношении автомобилей с российской регистрацией, нарушающих законодательство, будут приняты и в отношении авто из других стран, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

«Аналогичные меры будут применятся в отношении эксплуатирующихся на территории Республики Казахстан автомобилей из других стран при установлении подобных фактов», — говорится в ответе МВД на официальный запрос редакции МИА КазТАГ.

Как пояснили правоохранители, МВД Казахстана в целях установления количества автомобилей, эксплуатируемых на территории Республики, но при этом зарегистрированных в России, были получены сведения о заключенных гражданами Казахстана договорах обязательного страхования ответственности автовладельцев из Единой страховой базы данных.

«Полученные сведения по 210 тыс. автомобилям были направлены для сверки о наличии фактической регистрации в МВД Российской Федерации (без персональных данных – марка модель, ВИН-код, год выпуска, ГРНЗ). Согласно представленному ответу МВД РФ, из указанного списка свыше 121 тыс. зарегистрированы в РФ, в том числе более 600 находятся в розыске, а также более 88 тыс. транспортных средств не зарегистрированы на территории РФ. В этой связи было подготовлено и направлено указание в территориальные подразделения органов внутренних дел для принятия соответствующих мер по проведению индивидуальной работы с лицами, управляющими ими в Казахстане. Данный анализ был проведен МВД дел в отношении эксплуатирующихся на территории Республики Казахстан более 210 тыс. автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

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Как пояснили в МВД, по закону владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их в уполномоченном органе в течение 10 рабочих дней после приобретения механического транспортного средства на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, выпуском для внутреннего потребления, выпуском временно ввезенных в Республику Казахстан на срок более одного года.

«При управлении транспортным средством по истечении установленного срока регистрации транспортного средства в отношении его владельца усматривается нарушения требований части 2 статьи 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», — пояснили в МВД, отвечая на редакционный запрос.

Напомним, с 7 ноября в Казахстане начали массово водворять на штрафные стоянки автомобили с российской регистрацией, а водителей подвергать штрафам. Сообщалось о планах полиции выявить и водворить на штрафстоянки свыше 80 тыс. автомобилей с россрегистрацией. Ситуация вызвала массовое возмущение автовладельцев по всему Казахстану. Днем 9 ноября полицейские заявили о том, что автомобили из России, не нарушающие ПДД, в Казахстане останавливать не будут, однако вечером того же дня добавили пояснение, что к 120 тыс. авто из России претензий нет, но есть около 80 тыс., что нарушают правила.

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