МВД РК призывает быть бдительными родителей школьников и студентов

В ходе онлайн брифинга представители МВД республики обратились с призывом к родителям юных казахстанцев.

Впереди летние каникулы, во время которых, предполагают полицейские, многие школьники и студенты будут искать возможность заработать. Поиск современная молодёжь наверняка будет вести через интернет.

«Этим могут воспользоваться распространители наркотиков, размещая на различных интернет-платформах объявления о вакансиях, и обещая большую оплату труда. В этой связи просим граждан не оставлять без внимания и контроля своих детей, объяснить детям опасность такого заработка. Не принимайте предложения о работе администратором сайта, курьера, без проверки характера работы», — сообщил представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Представители МВД напомнили, что администрирование страниц социальных сетей, и распространение в Интернете информации о запрещенных веществах, их перевозка и хранение, являются, согласно Уголовному Кодексу, преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. К ним же относится и предоставление помещений для употребления наркотических препаратов, и, даже, сильнодействующих лекарств.

«Согласно законодательству, уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16-и лет. Лишение свободы за них достигает до 20-и лет и пожизненно», — предупредил представитель МВД РК.

Напомним, не так давно в Костанае был задержан 19-летний, нигде не работающий и не учащийся местный житель. Его задержали с поличным в тот момент, когда он прятал наркотики в тайники, на улице Узкоколейной. Полицейские обнаружили 10, так называемых, «закладок». Еще 30 свертков с мефедроном, были изъяты в квартире у подозреваемого, вместе с электронными весами и пакетами для расфасовки наркотиков. Общий вес изъятого превысил 120 граммов. В 2021 году костанайские борцы с наркопреступностью зарегистрировали на 40% больше преступлений, чем годом ранее. По области было изъято более полутора килограммов синтетических наркотиков.

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