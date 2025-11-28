С 16 сентября введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях — так называемое дропперство. Соответствующие изменения закреплены в статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. С момента вступления в силу новой нормы в стране зарегистрировано 10 уголовных дел, связанных с фактами сознательного предоставления владельцами банковских счетов своих реквизитов наркосбытчикам за материальное вознаграждение, сообщает Polisia.kz.
Так, в Уральске 18-летний парень передал свою платежную карту преступной группе, которая использовалась наркосбытчиками. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.
В Семее 23-летний местный житель предоставил злоумышленникам доступ к своей банковской карте, которая на протяжении трех месяцев применялась для вывода денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Атырауской области 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою банковскую карту от сбыта наркотиков. Комитет по противодействию наркопреступности МВД предупреждает, что за совершение таких преступлений предусмотрена ответственность — от штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей до 7 лет лишения свободы.
Никогда не передавайте свои банковские реквизиты посторонним лицам — даже за материальное вознаграждение. Это может стоить вам не только репутации, но и свободы.
