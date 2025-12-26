«Мы предупреждали, что дом снова загорится»: жители села Жамбыл рассказали о повторном пожаре.

Жители двухэтажного многоквартирного дома в селе Жамбыл Костанайского района заявляют, что пожар в их доме произошёл повторно — спустя время после работы экстренных служб.

Один из жильцов дома Исмаил Ахмедов рассказал, что ночью ему пришлось срочно поднимать соседей.

«Я давай всех будить, тормошить, барабанить в двери. Говорю — мы опять горим. Все повыбегали кто в чём мог, вещи в охапку, документы — и выбежали, начали кричать “Пожар”», — вспоминает мужчина.

Он вызвал пожарных по телефону.

«Они говорят: “Что, опять этот же дом?”. Я отвечаю: “Ну конечно, мы же вам говорили, что пожар будет опять. Почему не дежурили?”», — рассказал житель.

Исмаил Ахмедов утверждает, что после первого возгорания на чердаке оставались сухие участки.

«Я сам залазил, смотрел — угол сухой. Могли бы полить, но не полили», — отметил он.

В результате пожара жильё оказалось полностью непригодным для проживания.

«Там живого ничего нет. Мы только после ремонта были, жену с детьми привёз. Сейчас жена у соседей, мама с дядей — у других. Кого куда могли, распределили. Теперь надо искать жильё, думать, что делать дальше. Решит акимат с жильём или нет — пока неизвестно», — говорит мужчина. У Исмаила Ахмедова трое детей.

О тяжёлых последствиях пожара рассказал и другой житель дома — Сергей Ахмедов. По его словам, в момент первого возгорания он находился на работе.

«Я был на работе, пожар увидел по телефону — сообщил братишка. Сгорела вся мебель, все деньги. Нас семь человек живёт в двухкомнатной квартире», — рассказал он.

Сейчас семья Сергея Ахмедова временно разместилась у соседей.

«В данный момент нам негде находиться, мы у соседа в частном доме. Денег нет даже, чтобы квартиру снять», — отметил мужчина.

Он также утверждает, что пожар распространился из-за того, что одна из квартир не была полностью пролита водой.

«Первая квартира загорелась, потом огонь перешёл на второй этаж. Я приехал — две квартиры ещё горели. Я сказал: надо вскрывать соседскую квартиру и заливать водой, потому что всё деревянное, через стенку. Меня не послушали. Ту комнату не залили. И ночью из неё дом загорелся снова», — рассказал Сергей Ахмедов.

В настоящее время причины пожара устанавливаются. Назначено пожарно-техническое исследование. Пострадавшие семьи временно размещены у соседей.

Ухудшение погоды прогнозируют синоптики: прогноз на три дня В ближайшие дни в Казахстане прогнозируется ухудшение погодных условий из-за прохождения атмосферных фронтов. По данным...

Аэропорт Костаная оштрафован Агентство по защите и развитию конкуренции провело комплекс антимонопольных мер в отношении субъектов рынка аэропортовых...

Госинформсистемы РК будут недоступны Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о временных ограничениях в работе государственных информационных...