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На дистанционное обучение отправили школьников второй смены в Костанае

Информация для учащихся второй смены школ Костаная предоставлена отделом образования города. 

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костанай 09.01.2023 г. переводятся на дистанционный формат обучения.

Ауа температурасы -31 гр. Қостанай қаласының 2 ауысымдағы 0-11 сыныптар оқушылары 09.01.2023 күні қашықтықтан оқу форматына ауыстырылады

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