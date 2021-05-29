На ЕНТ аннулированы результаты 500 выпускников

На ЕНТ из 85 тысяч тестируемых аннулированы результаты почти 500 выпускников. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает Tengrinews.kz.

«Друзья, база тестовых заданий обновляется ежедневно. Выносить ее абсолютно не имеет смысла — тем более за это нарушение сразу аннулирование. Из 85 тысяч тестируемых аннулированы результаты почти 500 выпускников. Это в разы меньше, чем раньше, но все же не есть хорошо. Друзья, не обманывайте сами себя», — написал на своей странице в Facebook Смагулов.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил, пойдут ли дети в школу 1 сентября. «Следующий учебный год в дистанционном формате недопустим», — добавил он.

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