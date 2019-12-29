На какие проверки МСБ не распространяется мораторий с 1 января 2020 года

Указом Президента РК от 26 декабря 2019 года введен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением, передает zakon.kz.

«В целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в Республике Казахстан с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года вводится мораторий на проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства», — говорится в документе.

При этом отмечается, что мораторий не касается:

— проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также проводимых по основаниям, предусмотренным законом «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

— проверок в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта в случаях, когда для выявления причин возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством РК, недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора и требуются контроль и надзор в отношении иных субъектов, связанных с данным конкретным фактом;

— проверок и профилактического контроля с посещением, проводимых на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности, в том числе по заявлению на получение разрешения согласно закону «О разрешениях и уведомлениях»;

— проверок по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексомРК;

— проверок органов прокуратуры по поручению Президента РКи Генерального прокурора РК;

— таможенных проверок;

— встречных налоговых проверок;

— тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом;

— профилактического надзора с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

— проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением законодательстваРК об аккредитации в области оценки соответствия;

— недропользователей.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента РК.