На каких условиях казахстанским пенсионерам выдают кредиты

В ответе на запрос LS в Евразийском подтвердили, что фининститут выдает займы физлицам и после выхода на пенсию.

Кроме того, в банке выдают кредиты пенсионерам как по возрасту, так и по выслуге лет. Здесь возраст заемщика не должен превышать 75 лет на момент окончания финансирования, а сумма ссуды до 1 млн тенге, передает lsm.kz

«Доля клиентов-пенсионеров в портфеле банка не достигает 1%. В основном такие ссуды берут на ремонт, покупку товаров или оплату услуг. Условия кредитования зависят от типа продукта (денежные займы или товарные). Также имеются акционные условия как временные, так и работающие на постоянной основе», – сообщили в Евразийском.

В Jusan Bankмаксимальный возраст клиента не должен превышать 70 лет дату принятия решения о финансировании. На сегодняшний день около 10,3% от общего количества активных клиентов-пенсионеров имеют займы.

«Доля ссуд у клиентов такого возраста составляет 1,97% от общего количества займов, а доля уникальных клиентов-пенсионеров – 1,2%. При этом условия кредитования не отличаются от стандартных. Чаще всего они берут займы на неотложные нужды и на приобретение товаров и услуг», – пояснили в Jusan.

А вот в Народном банке отметили, что возраст заемщика не должен превышать 70 лет на момент полного погашения кредита.

«Доля таких клиентов в общем портфеле по беззалоговым займам составляет около 11%. В основном ссуды предоставляются на потребительские цели, в том числе на рефинансирование действующих обязательств. При этом льготные предложения для пенсионеров в банке отсутствуют», – резюмировали в Народном.

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