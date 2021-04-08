На костанайской нефтебазе говорят о непричастности к загрязнению в ливневке

Костанайские экологи заподозрили содержание нефтепродуктов в пробах воды, которые они взяли в одном из канализационных колодцев города. А подозрения жителей города пали на находящиеся рядом с этим местом предприятия. Одна из которых нефтебаза. Но вот ее представители говорят, что не имеют отношения к обнаруженному загрязнению, передает alau.kz

На этом видео костанайские экологи забирают пробы воды из канализационного колодца. Кажется, что ничего особенного не происходит — обычные будни лаборантов. Но стоит досмотреть видео до конца, как в кадре начинает происходить невиданная вещь: взятая проба воды отчего-то горит.

«6 апреля 2021 года специалистом испытательной лаборатории Департамента экологии был проведен отбор проб воды из канализационного колодца на проспекте Нурсултана Назарбаева. Пробы воды находятся в работе. Предположительно исходя из органолептических свойств пробы в воде содержатся нефтепродукты»,- пояснила Айгуль Абильтаева, руководитель отдела департамента экологии по Костанайской области.

Чтобы понять, откуда в сточной воде могло появиться такое загрязнение, экологам предстоит проанализировать работу прилегающих предприятий. Но подозрения части костанайцев уже отнеслись в сторону находящейся рядом нефтебазы. Вот только там свою причастность отрицают. Директор «Костанайнефтепродукт» заявляет, что их сотрудники тщательно следят, чтобы на предприятии не происходили утечки — ведь это влияет на репутацию. Выстроена целая система контроля, где на каждом этапе можно было бы увидеть течь, но ее, по словам директора, не было. Так что не стоит сбрасывать со счетов другие версии.

«Ну, видите, какая ходит в городе техника? Там масло бежит, там шланг сорвало. И все это в этой точке. Обязательно все с проспекта Назарбаева смывается туда. Я не говорю, что это 100-процентно от транспорта. Надо искать причину»,- предположил директор ТОО «Костанайнефтепродукт» Валерий Бурнышев.

«Костанайнефтепродукт» даже провел собственный анализ воды из того же колодца в своей лаборатории. В результате обнаружено отработанное масло, что, по словам директора только подтверждает непричастность к загрязнению нефтебазы. Но согласятся ли с этим выводом экологи. Результаты их исследования будут готовы только на следующей неделе. Впрочем, этот объект не единственный, где на этой неделе лаборанты взяли пробы воды. Выездов было несколько и многие связаны с жалобами горожан в социальных сетях.

«Люди очень обеспокоены затоплением и негативным влиянием ливневых стоков на урожай. В прошлом году такого резкого таяния не наблюдалось. И у нас есть проблема с отведением ливневых стоков и по всей видимости это все взаимосвязано. Естественно, если будет установлено отрицательное влияние воздействия на компоненты окружающей среды, будут приняты меры инспекторского реагирования. То есть будет открыта проверка»,- рассказала Светлана Арсентьева, главный специалист испытательной лаборатории Департамента экологии по Костанайской области.

Лаборанты уже провели выезды, как в черте города, так и на дачных участках по Текстильщиков. Но работа все еще продолжается. Если у жителей города возникают подозрения на смешение талых вод со стоками, они могут обратиться в департамент экологии по телефону 50-16-00. Лаборанты прибудут на место и возьмут пробы на качество воды.

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