В ходе пленарного заседания Мажилиса при обсуждении поправок в Трудовой кодекс депутат Каракат Абден предложила закрепить для родителей, воспитывающих маленьких детей, право на сокращённый рабочий день — минус один час, передает tengrinews.kz

По словам депутата, дополнительное время позволит матери или отцу вовремя забирать ребёнка из детского сада, уделять больше внимания воспитанию и здоровью, что в перспективе укрепляет семью и способствует стабильности общества. Абден напомнила, что поднимала этот вопрос на уровне правительства, однако окончательного решения пока нет, и призвала уполномоченные органы и коллег учесть инициативу при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Говоря о мировом опыте, парламентарий отметила, что во многих развитых странах для родителей маленьких детей действуют сокращённые рабочие день или неделя, и такая практика признана эффективной.

Речь, подчеркнула она, не о дополнительных бюджетных расходах, а о механизмах взаимозаменяемости персонала, которые можно чётко регламентировать трудовым законодательством.

Появится новый формат тестирования казахстанских школьников Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что формат Единого национального тестирования в 2026...

Полиция усилит контроль на дорогах Казахстана ОПМ "Безопасная дорога": полиция усиливает меры для снижения ДТП, сообщает Polisia.kz. В период с 18...