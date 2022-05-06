На полгода лишили свободы водителя в Костанайской области

Информацию о нарушителе предоставила пресс-служба областного суда.

В 2020 году постановлением Жангельдинского районного суда водитель Ж. признан виновным в совершении административного правонарушения. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Его арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Однако, в 2022 году водитель вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Приговором суда Ж. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 346 УК.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

Отбывание наказания определено в учреждении УИС минимальной безопасности, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

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