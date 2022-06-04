На северо-западе города трассы не справляются с транспортными потоками — аким Костаная

В своем инстаграм аккаунте аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о результатх поездки в северо-западную часть города с акимом области.

Продолжается застройка новых микрорайонов, особенно в северо-западной части города, как «Аэропорт», «Юбилейный», «Береке», «Алтын Арман». В настоящее время численность населения в новостройках с учетом микрорайона «Костанай-2» составляет порядка 30 тысяч человек. С реализацией градостроительных проектов в течение ближайших 3-5 лет численность жителей превысит 50 тысяч человек.

«В этой части города размещена Индустриальная зона, открываются предприятия, создаются новые рабочие места. Также находятся такие крупные промышленные предприятия, как Агромашхолдинг, СарыаркаАвтопром, объекты соцкультбыта: футбольный манеж, бассейн, ледовый дворец, жастар сарайы, ТРЦ, будет построен «Смарт Центр». Следовательно, остро стоит вопрос совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры. Учитывая ограниченность сквозных проездов сегодня существует проблема управления дорожным трафиком по пр. Назарбаева и других объездных путей. В пиковое время нагрузка возрастает, трассы не справляются с транспортными потоками. Если данную проблему не решить, в дальнейшем она усугубится еще больше. Поэтому по рассмотрению данного вопроса мы уже провели несколько рабочих совещаний с приглашением профильных специалистов», — сооьщил глава Костаная.

Марат Жундубаев презентовал предлагаемые проекты акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову в рамках рабочей поездки по посещению объектов города.

«Нами разрабатываются следующие варианты решения вопроса. Первый: быстрый вариант, который позволит соединить мкр. Береке с мкр. Аэропорт по улицам К.Доненбаевой, Станционная через Ж/Д переезд с выходом на ул. Уральскую протяженностью 1,1 км. Данный вариант позволит существенно разгрузить интенсивный транспортный поток и создаст удобство для жителей. Но предстоит большая работа по согласованию с НК КТЖ и контролирующими госорганами. Если мы получим положительное решение всех заинтересованных ведомств в текущем году, разработаем ПСД и проект будет реализован в течение следующего года», — сообщил Жундубаев.

Второй вариант на перспективу с реализацией в течение 4-5 лет. Согласно Генплану предполагается реконструкция части ул.Дощанова соединением с ул. Доненбаевой с сооружением моста для перехода через железнодорожные пути. Альтернативно рассматривается пробивка дороги по ул. Тәуелсіздік в направлении ул. Промышленная. Данный вариант позволит транспортному потоку со стороны г. Тобыл напрямую выйти к мкр. Береке.

«Таким образом, вопрос оптимального транспортного соединения северо-западной части с центром города, сегодня в нашей работе имеет первостепенное значение. Об окончательном решении вопроса я сообщу дополнительно», — заключил аким.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.