На сколько подорожали новые автомобили с начала года

За четыре месяца 2022 года заметно выросли цены на новые автомобили практически всех популярных марок, сообщают kolesa.kz

Портал отмечает, что ослабление тенге к мировым валютам и геополитические препоны не могли не сказаться на стоимости новых автомобилей в автосалонах. Локальные дистрибьюторы начали корректировать ценники ещё в марте, и процесс этот продолжается.

Hyundai

После резкого скачка курса тенге к доллару в конце февраля Hyundai повысила цены только на одну модель – седан Accent. Если в январе за машину просили от 6.4 млн до 7.5 млн тенге, то уже в начале марта стоимость наиболее доступной вариации с двигателем 1.4 и механикой выросла до 7.1 (+10.9 %) млн тенге, тогда как за машину в максимальной комплектации Elegance с мотором 1.6 и автоматом стали просить 8.2 млн тенге (+9.3 %). Такими ценники остались и в конце апреля.

Цены на Hyundai Tucson выросли на 7 % в минимальной комплектации и на 6.8 % – в максимальной.

Остальная модельная линейка подорожала чуть позже. Elantra выросла с 8.4-12.2 млн тенге до 9.2-13.5 млн тенге. Самый продаваемый автомобиль марта – Hyundai Sonata – прибавил миллион в простейшей версии и 1.4 млн тенге – в топовой.

Цены на автомобили Hyundai выросли от 800 тысяч до 1.8 млн тенге в зависимости от модели. Единственное исключение пока составляет Creta. Прайсы на кроссовер второго поколения не менялись. За машину просят от 9.1 до 13.1 млн тенге.

Chevrolet

Самые популярные модели «шеви» в лице Cobalt и Nexia стали дороже на 1 млн и 900 тысяч тенге соответственно в минимальных комплектациях и 800 тысяч и 1.1 млн тенге – в топовых. То есть за Cobalt в конце апреля уже просят от 6.5 до 7 млн тенге, а за Nexia – от 6.2 до 6.7 млн.

Цены на пассажирский Chevrolet Damas выросли с 4 млн до 4.3 млн тенге.

Переднеприводный кроссовер Tracker прибавил сразу 1.4 млн тенге в базе и оценивается в 10.7 млн тенге, тогда как максимальная версия подорожала на 1.2 млн тенге и стоит нынче 11 млн. Паркетник Equinox, который с недавнего времени служит в алматинской полиции, с начала года подорожал всего на 300 тысяч тенге – с 16 млн до 16.3 млн. Правда, в салонах до сих пор реализуют машины 2021 модельного года.

А вот ценники на Tahoe и Trailblazer с начала 2022 года не менялись. Обе машины доступны в одной комплектации и стоят 31.9 млн и 16.5 млн тенге соответственно.

Kia

В гамме Kia подорожали абсолютно все модели. Прибавки варьируются от 500 тысяч тенге до 2.2 млн в зависимости от автомобиля. Для примера: популярный седан Rio в топовой версии Premium стоит 10.2 млн тенге вместо 8.9 млн, или на 14.6 % больше, а Сerato, вошедший по итогам марта в топ-10 продаж, в комплектации Premium подорожал с 11.7 млн до 12.7 млн тенге (+8.54 %).

2.2-миллионная прибавка относится к максимальной версии кроссовера Kia Sorento. Его цена выросла с 20.4 млн до 22.6 млн тенге. В процентном выражении – плюс 10.8.

В мае удорожание ждёт и Kia Sportage. Модель сменит поколение. По состоянию на февраль цены на паркетник варьировались от 13.1 млн до 14.9 млн тенге. Стоимость новинки пока не сообщают, но ожидается, что она окажется дороже соплатформенного Hyundai Tucson. За него сейчас просят от 12 млн до 17.3 млн тенге.

Lada

Самая доступная вариация седана Lada Granta в январе стоила чуть менее 3.7 млн тенге. Сейчас же в графе «от» значатся 4.7 млн, то есть подорожала на целый миллион.

Цены на четырёхдверную Vesta поднялись с 5.8 млн до 6.2 млн тенге (+6.9 %) в простейшей комплектации. Версии побогаче прибавили больше. Comfort с вариатором теперь оценивается в 8.4 млн тенге вместо 7.4 млн (+13.5 %). Правда, в наличии таких машин сейчас нет. У дилеров можно найти модель только с механической коробкой.

Lada Niva Legend в версии Urban стала дороже на 140 000 тенге

А вот Niva Travel подорожала всего на 300 тысяч тенге в минимальной и максимальной комплектациях, тогда как средняя версия Comfort стала стоить 7 190 000 тенге вместо 7 160 000.

Toyota

У японского производителя цены выросли на весь модельный ряд, причём на некоторые автомобили вроде Toyota Land Cruiser в версии GR Sport и LC Prado в комплектации «люкс» – сразу на 6.8 млн (+13.4 %) и 7.5 млн тенге (+20.8 %) соответственно. Топовый прадик теперь стоит 43.5 млн тенге вместо 36 млн. Почти столько же стоил самый простой LC 300 с турбомотором 3.5 в январе.

Toyota Camry в минимальной комплектации «стандарт» с 2-литровым мотором и вариатором теперь оценивается в 14.9 млн тенге против 12.6 млн (+18.2 %) в начале года. Цены на машины с двигателем 2.5 в апреле начинаются с 17.1 млн тенге (+17.9 %). В начале года их предлагали по 14.5 млн тенге. Топовая версия «Люкс» с 3.5-литровым V6 обойдётся в 25.5 млн тенге вместо 21.6 млн (+18.1 %).

Цена Toyota Highlander в максимальной комплектации «люкс» увеличилась с 32.3 млн до 37 млн тенге.

Как отмечает портал, речь идёт только об официальных рекомендованных ценах без учёта дилерских наценок за дополнительное оборудование.

«Хотя на этом поприще есть некоторые подвижки. Так, продавцы Hyundai в лице Astana Motors ранее заявляли, что готовы реализовывать технику без допов, а буквально недавно с таким же заявлением выступили и некоторые автосалоны марки Lada», – пишут «Колёса».

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