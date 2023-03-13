На сообщение о повышении пенсии на 30 процентов ответили в Минтруда

Казахстанцы начали получать информацию о том, что гражданам, имеющим рабочий стаж более 20 лет, увеличат пенсию сразу на 30 процентов.

Фейковую информацию о повышении пенсии для казахстанцев распространили на российских порталах, передает Tengrinews.kz. В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали случай.

На портале Earth Daily News пообещали владельцам трудовых книжек перерасчет пенсий и их увеличение на 50 процентов. Кроме того, в издании Moika78 сообщили, что есть якобы другая категория граждан, которая заслуженно может получить прибавку к ежемесячным выплатам в 30 процентов.

Пресс-секретарь попросил казахстанцев проверять информацию из интернета и читать официальную информацию на сайтах госорганов, официальных страницах в соцсетях и в новостных изданиях.

«По фейкам, конечно, нужно проверять. Но то, что казахстанцам с рабочим стажем от 20 лет увеличат пенсию сразу на 30 процентов, — это, конечно, недостоверная информация. Народ должен обращаться в официальные ресурсы за проверкой таких подозрительных сообщений», — пояснил он.

В пресс-службе министерства напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

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«Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60 процентам от величины прожиточного минимума (34 тысячи тенге в 2023 году. — Прим.), далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80 процентов от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере — 100 процентов от прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе министерства, чем регулярнее и полнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста. В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев. — Прим.) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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