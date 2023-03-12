Снизить пенсионный возраст представителям еще одной профессии предложено в РК

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны сенатор Сергей Ершов озвучил ряд актуальных проблем, связанных с деятельностью оперативно-спасательных

Читайте также: Для кого рассматривают сокращение пенсионного возраста в Казахстане?

отрядов МЧС, передаёт BaigeNews.kz. В их числе низкая заработная плата, пенсионный возраст, жилищные выплаты.

«Должностной оклад спасателя с учетом его увеличения с 1 января текущего года на 23 процента составляет 105 208 тенге, что на наш взгляд, недостаточно для работника такой опасной профессии. Ведь эти специалисты ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, выполняя спасательные работы», — отметил сенатор.

Кроме того, 63-летний возраст выхода спасателей на пенсию сенатор считает неправильным, так как условия, в которых они работают, являются экстремальными. Депутат привел в пример некоторые страны, в которых предусмотрено досрочное назначение трудовой пенсии спасателям, подчеркнув, что с возрастом спасателям справляться с тяжелыми нагрузками становится сложнее, а восстановительный процесс растягивается на годы.

«В целях повышения статуса спасателей считаем необходимым распространить для них подходы и механизмы жилищных выплат как для сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих Вооруженных Сил», — озвучил депутат.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.