Снизить пенсионный возраст представителям еще одной профессии предложено в РК
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В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны сенатор Сергей Ершов озвучил ряд актуальных проблем, связанных с деятельностью оперативно-спасательных
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отрядов МЧС, передаёт BaigeNews.kz. В их числе низкая заработная плата, пенсионный возраст, жилищные выплаты.
«Должностной оклад спасателя с учетом его увеличения с 1 января текущего года на 23 процента составляет 105 208 тенге, что на наш взгляд, недостаточно для работника такой опасной профессии. Ведь эти специалисты ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, выполняя спасательные работы», — отметил сенатор.
Кроме того, 63-летний возраст выхода спасателей на пенсию сенатор считает неправильным, так как условия, в которых они работают, являются экстремальными. Депутат привел в пример некоторые страны, в которых предусмотрено досрочное назначение трудовой пенсии спасателям, подчеркнув, что с возрастом спасателям справляться с тяжелыми нагрузками становится сложнее, а восстановительный процесс растягивается на годы.
«В целях повышения статуса спасателей считаем необходимым распространить для них подходы и механизмы жилищных выплат как для сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих Вооруженных Сил», — озвучил депутат.