На улицу выходить нельзя и на дачу тоже. Костанайские полицейские разъяснили, как будут действовать во время карантина

В Костанае состоялся брифинг с участием полицейских, где рассказали, как они будут работать во время карантина. По словам начальника управления местной полицейской службы Курмета Мажикенова, сегодня в Костанайской области работает 29 блокпостов. Дополнительно будут работать 33 мобильных поста.

Жителям Костанайской области запрещается перемещаться между населенными пунктами по области. Костанайцам запрещается выходить выход на улицу.

«Можно только на работу, в медучреждение, магазины, аптеки, выгул собак на расстоянии не более 500 метров. Все дворовые и игровые площадки закрываются, все дети должны быть дома», — сообщил Курмет Мажикенов.

Завтра с 6 утра на всех улицах Костаная будут дежурить автопатрули. К примеру, по проспекту Абая будет работать от 3 до 5 патрулей. Будет остановлена каждая автомашина и будет проверятся. У каждого патруля будет планшет, в которому будет «разрешительная» база, по ней будут проверять — есть ли разрешение на проезд. У пеших патрулей тоже будут такие гаджеты. В пешие патрули дополнительно выйдут около 300 сотрудников. Они будут контролировать несанкционированный выход жителей из своих домов», — отметил Курмет Мажикенов.

Он также напомнил об административной ответственности. С момента введения ЧП выявлено 408 нарушений. 40 человек арестовано.

«Любой житель, который выйдет без надобности или выпустит детей будет привлечен к административной ответственности. Нужно сидеть дома. Первые дни будет предупредительно. У нас нет цели — карать. Одна цель — соблюдение карантинного режима», — сообщил Мажикенов.

Один из актуальных вопросов на сегодня — выезд на дачу. Полицейские ответили конкретно — нет. На дачу запрещено выезжать даже на личном автотранспорте.

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