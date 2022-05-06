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На усиленный вариант несения службы переходят полицейские Костанайской области

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6 мая личный состав ДП Костанайской области перейдет на усиленный вариант несения службы.

В эти праздничные дни будут приняты все меры для безопасности граждан.

Плотность нарядов увеличена.

Маршруты патрулирования приближены к объектам жизнеобеспечения и к местам массового скопления людей.

По линии дорожной безопасности усиливаются меры профилактики и количество автопатрулей будет увеличено.

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