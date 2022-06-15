На Землю надвигается магнитная буря: какие даты самые опасные

Работники солнечных лабораторий каждый день наблюдают за обстановкой на Солнце.

В некоторые дни наша звезда более активна, чем обычно. На Земле в такие даты фиксируют магнитные бури, которые могут навредить метеозависимым людям. Когда будет ближайшая магнитная буря и чем она может навредить здоровью?

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье, передает unian.net

Ближайшая двухдневная магнитная буря ожидается 15 и 16 июня. Буря 15 числа будет довольно сильной, а 16 числа активность снизится. Следующая слабая магнитная буря прогнозируется 23 и 24 июня.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Действие магнитной бури сильнее всего ощущают пожилые и метеозависимые люди, обладатели хронических болезней и беременные женщины.

В дни магнитной бури возможны такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, повышенное или пониженное давление, сильная слабость, бессоница, обострение хронических заболеваний. Чтобы защититься от негативного воздействия бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни.

откажитесь от жирной, жареной, острой и очень соленой пищи

алкоголь, кофе и сигареты замените зеленым или растительным чаем

чаще ходите пешком вместо поездки в транспорте

принимайте контрастный душ перед сном.

ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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