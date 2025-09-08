В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость пересмотра подходов к пенсионной системе.
Президент поручил правительству совместно с Нацбанком укрепить её, чтобы гарантировать гражданам достойный уровень пенсионных выплат.
«Тенденции в демографии и на рынке труда диктуют необходимость пересмотра подходов и к пенсионной системе. Наблюдается низкий уровень пенсионных накоплений, особенно среди самозанятых. Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР следует принять меры для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий. По-прежнему актуален вопрос повышения финансовой грамотности граждан. Нужно продолжить реализацию проекта «Қарызсыз қоғам», инициированного партией AMANAT.Только в прошлом году в рамках проекта прошли обучение и получили юридические консультации 845 тысяч человек. Конечная цель – не только облегчить долговое бремя, но и обеспечить людям устойчивый доход», — отметил Глава государства.
