Набор кадров больше не требуется. На призыв больниц откликнулось множество костанайцев

В управлении здравоохранения сообщили, что на призыв о помощи больницам Костаная откликнулось большое количество людей и теперь набора новых кадров пока не требуется, передает alau.kz

Еще вчера и сегодня утром городская и областная больницы Костаная распространяли призыв о помощи в социальных сетях и средствах массовой информации. Учреждениям срочно требовались санитарки и разнорабочие из-за нехватки собственного персонала.

Тем не менее, уже ближе к вечеру стало известно, что откликнувшихся так много, что дополнительного набора кадров больше не требуется. Такой информацией поделились представители областного управления здравоохранения.

Все кандидаты, которые изъявили желание добровольно помочь больницам, пройдут собеседование в будущий понедельник. После этого людей оповестят, когда они смогут приступить к новым для себя обязанностям.

Напомним, ранее в костанайские больницы требовались санитарки, разнорабочие и волонтеры.

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