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Нацбанк принял решение по базовой ставке в Казахстане

Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14 процентов годовых, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 14 процентов годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентного пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15 процентов, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 13 процентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято с учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Национального банка.

«Данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году», — добавили в Нацбанке.

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