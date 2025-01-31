Средства из Национального фонда 18-летние казахстанцы переводят на вклады в Отбасы банке. На счета казахстанских детей ЕНПФ осуществлены начисления из Национального фонда за 2024 год.

Судя по данным, за 2025 год начисления увеличились по сравнению с 2024 годом:

В 2024 году сумма на одного ребенка составила 100,52 $

В 2025 году: 129,38 $ + 3,04 $ (инвестиционный доход) = 132,42 $

Общая сумма за два года: 232,94 $

Рост начислений показывает, что программа эффективно реализуется. Интересно, как будет развиваться эта инициатива дальше: возможно, в будущем сумму выплат увеличат или добавят новые возможности для инвестирования этих средств.

Проверить начисление можно в мобильных приложениях eGov mobile и банках второго уровня, а также на сайте ЕНПФ, пройдя по ссылке kids.enpf.kz

Казахстанцы, достигшие 18 лет, сразу смогут использовать полученные из Национального фонда накопления. В нынешнем году они смогут забрать более высокую сумму, так как начисления им были произведены в 2024 и в 2025 годах.

Есть две цели, на которые 18-летние казахстанцы могут использовать эти средства: на улучшение жилищных условий и оплату образования. Заявки подаются онлайн посредством платформы Отбасы банка.

Многие молодые казахстанцы, на счета которых в 2024 году зачислены 100,52 долларов США, еще не использовали свои накопления. Эти средства хранятся на их счетах в ЕНПФ. По законодательству на них не начисляется инвестиционный доход, так как получатели в любое время могут изъять их и если в течение 10 лет они не будут использованы, то накопления будут переведены на их индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ в тенге по курсу Национального банка на дату перевода.

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