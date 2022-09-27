Надо оставаться людьми. Сумашедшие цены на аренду жилья в Костанае прокомментировали агенты по недвижимости

За несколько дней цены поднялись до пятидесяти процентов. Это произошло после того, как в Казахстан начали массово приезжать россияне.

Поднялись цены и на суточную аренду квартир, их цена сегодня доходит до пятидесяти тысяч за сутки. Тем временем, костанайские гостиницы уже переполнены.

Ажиотаж на рынке жилья сейчас присутствует во всех городах страны, а в крупных Алматы и Астане он и вовсе достиг небывалых масштабов. В основном поток мигрантов оседает в приграничных регионах, Костнай один из таких. Сегодня снять квартиру в городе — задача не из простых, во-первых, найти свободные практически невозможно, а второе — стоимость.

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«Однокомнатные до 300 тысяч доходят уже, вместе с депозитом. То есть, 250, плюс депозит за возможную порчу имущества. Трехкомнатные уже 450, и, я думаю, что это не предел. Потому что удивляешься нашим жителям города. Они думают, что это нормальное явление. Мы считаем, что, конечно, нельзя так себя вести, и в любой ситуации оставаться людьми»,- говорит директор центра недвижимости «Шахар» Айгуль Сеитова.

Россияне готовы переплачивать и снимать жилье посуточно. Но и оно выросло в цене в два раза. Сейчас сутки аренды самой дорогой квартиры доходит до 50 тысяч тенге за сутки. Со стороны арендодателя подъем обусловлен тем, что они просто пользуются моментом, отмечает Айгуль Сеитова. Как долго это продлится, директор центра недвижимости не берется прогнозировать.

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«Хотят сдать дороже, говорят: «Вы нас поймите, у нас ипотека, это долго не продлится. Сейчас все дорожает, коммуналка дорожает. Еще неизвестно в каком состоянии они нам оставят квартиру, чтобы нам потом привести ее в порядок». Тут, конечно, мы им ничего сказать не можем, хозяин — барин»,- рассказывает Айгуль Сеитова.

На сайте «Кыша.кз» можно увидеть подтверждение слов Айгуль Сеитовой. Двушка в КЖБИ — 400 тысяч тенге. Однушка в микрорайоне Юбилейный — 250 тысяч тенге. Арендодатели повышают цены каждый день, а то и час.

«Эта волна российских мигрантов очень подстегнула рынок, он вырос в разы. Даже наши местные, постоянные клиенты, в командировку которые приезжают, которые хотят снять квартиру, они просто в шоке. Гостиницы забиты, квартиры сняты. Очень тяжело нам даже их заселить, своих постоянных клиентов, или же местных наших жителей»,- говорит Сеитова.

Обзвонили мы и гостиницы Костаная, найти свободные места не удалось.

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