Надо учитывать возможности государства — мажилис о снижении пенсионного возраста

Вопрос о снижении пенсионного возраста для женщин в Казахстане прорабатывает правительство, заявил председатель мажилиса Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.

«К этому вопросу, наверное, нельзя так легко относиться. Потому что в этом направлении надо учитывать возможности государства. В настоящее время высказываются соответствующие предложения, мы об этом знаем. Эти предложения были озвучены и во время посещения регионов. Необходимо их обсудить. По этому вопросу работает правительство, соответствующий компетентный орган. В ближайшее время посмотрим, какой будет результат», — рассказал он в кулуарах мажилиса.

Напомним, депутат сената Дана Нуржигит подняла проблему снижения пенсионного возраста для женщин в Казахстане.

Также в социальных сетях распространялись фейки о том, что указом президента РК с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет. Но эти сведения не соответствуют действительности

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