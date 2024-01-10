Надвигаются 32-градусные морозы — прогноз Казгидромета

Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики Казгидромета.

Быстрая смена барических образований обусловит неустойчивую погоду по всему Казахстану.

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Если в северных регионах снежная, ветреная погода сменятся с прояснениями и кратковременными морозами, то в южных регионах ожидаются сильные осадки переходящий в снег.

Из-за кратковременных скачков температуры воздуха образуются гололёдные явления.

Морозы больше всего ощутят жители западных регионов 11 и 13 января, северных регионов 11-12 января, здесь столбики термометров ночью опустятся до 20-32 мороза.

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