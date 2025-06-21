В Департаменте по ЧС Костанайской области наградили героя нашего времени, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Героем торжественного мероприятия стал Андрей Цимбал. 31 мая 2025 года он находился на рыбалке на реке Тобол в Костанае. Поблизости купалась группа детей в необорудованном месте без присмотра взрослых. В какой-то момент ребят начало уносить течение реки.

Не раздумывая ни секунды, Андрей бросился в воду. В сложных условиях, рискуя собственной жизнью, он сумел спасти четверых детей, вытащив их на берег.

Один школьник утонул.

За проявленный героизм Андрей Цимбал награжден ведомственной медалью от имени министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Сайрановича Аринова — «Суға батқандарды құтқарғаны үшін».

Начальник ДЧС Костанайской области Дамир Ермагамбетов вручил награду и поблагодарил героя за отвагу.

“Ваш поступок — пример для окружающих. Вы не только спасли жизни детей, но и показали, как важно оставаться человеком в трудную минуту”,- сказал Дамир Ермагамбетов.

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