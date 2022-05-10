USD 434.47
EUR 459.19
RUB 6.58
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Найден — погиб. 19-летнего парня разыскивали больше недели

Найден — погиб. 19-летнего парня разыскивали больше недели

inbusiness.kz

Vinkmag ad

Информацию распространили волонтёры поисково-спасательных отрядов Костанайской области «Дос» и «10 регион».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

С пострадавшими в результате пожара встретится аким Костаная