Найден ребёнок, похищенный 12 лет назад

Недавно сотрудница МФЦ в российской столице вызвала полицию при оформлении документов на получение паспорта для подростка. В ходе ввода данных ей вышло уведомление, что ребенок похищен и находится в федеральном розыске.

Прибывшие оперативники установили личность ребенка. Им оказался 14-летний Павел К., пропавший около 12 лет назад. Полицейские сопроводили ребенка и пожилую женщину, которая его привела, в отдел полиции, где следователи стали разбираться в этой истории.

«В отдел полиции был доставлен несовершеннолетний Павел К. 2007 года рождения, находящийся в федеральном розыске как без вести пропавший. Разыскное дело на ребенка было начато еще в 2010 году, когда мальчику было всего три года. Тогда в полицию обратилась мать ребенка, заявившая, что одного из ее сыновей-близнецов похитил родной отец. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Все это время ребенок находился в розыске», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что 15 лет назад отец Паши ушел от жены, оставив ее с двумя новорожденными близнецами — у одного из них было диагностировано ДЦП. В течение трех лет мужчина навещал их, однако внимание уделял лишь здоровому ребенку. А в один из дней он ушел с ним гулять и пропал.

Супруге мужчина лишь отзванивался, заявляя, что увез Пашу в другую страну. Женщина подала на развод, поскольку лишь так в полиции согласились завести уголовное дело о похищении.

Ребенка искали по всей России, но безуспешно. Оказалось, что отец увез сына в Минск, где они и жили все эти 12 лет.

«Сколько я себя помню, я всю жизнь жил с папой в Беларуси. Я знал, что у меня есть мама и брат-близнец в Москве, но их я совсем не помню. Мы всегда жили только с папой, иногда к нам в гости приезжала бабушка. Она помогала папе по хозяйству и готовила еду. Я ходил в школу и гулял с друзьями во дворе. В начале 2022 года бабушка забрала меня и мы приехали в Москву, чтобы я получил паспорт гражданина РФ», — рассказал подросток оперативникам.

По словам ребенка, каких-либо противоправных действий в его отношении не совершалось. В настоящий момент полиция проводит проверку и разбирается в сложной семейной ситуации.