Найдена 7-летняя девочка, пропавшая в Костанайской области

Информацию сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По данным полиции, ребёнка искали полицейские и местные жители. Нашли недалеко от дома в доме местной жительницы.

«Вчера женщина встретила на улице плачущую девочку, адрес она свой не знала, плакала и боялась пойти домой, боялась, что будет мама ругать. Данная семья, состоит на учете, как неблагополучная, неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее содержание и воспитание ребенка. Будем отрабатывать вопрос с органами опеки и попечительства», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.