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Найдена 7-летняя девочка, пропавшая в Костанайской области

pixabay.com

Информацию сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

По данным полиции, ребёнка искали полицейские и местные жители. Нашли недалеко от дома в доме местной жительницы.

«Вчера женщина встретила на улице плачущую девочку, адрес она свой не знала, плакала и боялась пойти домой, боялась, что будет мама ругать. Данная семья, состоит на учете, как неблагополучная, неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее содержание и воспитание ребенка. Будем отрабатывать вопрос с органами опеки и попечительства», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, девочка вышла из дома 26 июля около 23.20 и пропала. 

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