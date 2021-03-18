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Найдена пропавшая 25-летняя девушка — ДП Костанайской области

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В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что нашли накануне 25-летнюю Наталью Петри, которая пропала 12 марта.

Напомним, девушка ушла из дома 12 марта и не вернулась. 

«Позвонила женщина волонтёрам и сообщила, что девушка у неё. С ней связались сотрудники полиции Алтынсаринского района. Они прибыли вместе с волонтёрами и забрали её», — сообщили в областном ведомстве.

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