Найдена пропавшая 25-летняя девушка — ДП Костанайской области

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что нашли накануне 25-летнюю Наталью Петри, которая пропала 12 марта.
Напомним, девушка ушла из дома 12 марта и не вернулась.
«Позвонила женщина волонтёрам и сообщила, что девушка у неё. С ней связались сотрудники полиции Алтынсаринского района. Они прибыли вместе с волонтёрами и забрали её», — сообщили в областном ведомстве.
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