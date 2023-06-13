Найдено тело пропавшего работника лесничества в области Абай

Нашли тело пропавшего в области Абай тракториста Далонского лесничества Сергея Архипова, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 километрах от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти.
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«Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Напомним, в лесном пожаре погибли 14 человек.