Найдено тело пропавшего работника лесничества в области Абай

Нашли тело пропавшего в области Абай тракториста Далонского лесничества Сергея Архипова, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 километрах от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти.

Читайте также: Сколько получат семьи погибших при пожаре в области Абай

«Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. Напомним, в лесном пожаре погибли 14 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.